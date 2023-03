Super Mario-film met stemmen van Chris Pratt en Seth Rogen vanaf 5 april te zien

De release van The Super Mario Bros. Movie is met een dag vervroegd. De film van Nintendo en Illumination is vanaf 5 april te zien in de bioscoop, meldt Universal Pictures woensdag.

De animatiefilm over de goedlachse Italiaanse loodgieter zou eigenlijk vorig jaar tijdens de feestdagen uitkomen.

In de film komen verschillende personages uit het populaire computerspelletje voor. Chris Pratt spreekt de stem van Mario in en Charlie Day is te horen als Luigi. Verder zijn ook Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) en Seth Rogen (Donkey Kong) te horen.