Acht nominaties en twee awards: Cate Blanchett is een van de meest onderscheiden actrices in de geschiedenis van de Oscars. Dit jaar is ze een van de favorieten in de categorie beste actrice door haar rol in Tár. NU.nl sprak met haar en mensen die met haar op de set stonden. Haar collega's noemen haar talent, betrokkenheid en werklust als sleutel tot haar succes.

"Bijna niet te bevatten, zo briljant", omschrijft Tár-regisseur Todd Field het acteerwerk van Blanchett. Field overlaadt haar met complimenten. Ze is "bovenmenselijk" en "een van de allerbeste actrices ooit, zowel op het scherm als op het toneel".

Tár draait om Lydia Tár, een invloedrijke dirigent die in opspraak raakt na MeToo-beschuldigingen aan haar adres. Field schreef het personage met Blanchett als actrice in zijn hoofd. Zij moest Tár spelen en niemand anders. "Maar heel weinig mensen kunnen de dingen die ze moest doen voor deze rol."

"Er was zeker veel te doen", zegt Blanchett. "Alleen al het publiek overtuigen dat Lydia Tár is wie ze zegt dat ze is. Dat ze het recht heeft om zo'n groot Duits orkest te leiden en een genie is. Maar de psychologie van het personage was uiteindelijk het uitdagendst", vertelt de Australische actrice. "Het voelde soms alsof ik Mount Everest aan het beklimmen was."

Studeren voor de rol na werkdagen van twaalf uur

De rol van Lydia Tár vroeg veel tijd van Blanchett. "De voorbereidingen begonnen bijna een jaar voor de opnames", zegt Field. "In die tijd maakte ze nog twee andere films. Ze had opnames van tien tot twaalf uur per dag. 's Avonds in haar hotel stoomde ze zich nog klaar voor Tár. Het personage in de film heeft 25 jaar ervaring. Cate moest het grootste deel van de vaardigheden in ongeveer negen maanden onder de knie krijgen."

"Ze moest niet alleen Duits leren spreken voor deze rol, maar zich ook een Amerikaans accent aanmeten. Ze leerde dirigeren, Bach op de piano spelen. En dat allemaal nog voordat Cate überhaupt op de set verscheen om haar werk te doen. Deze rol vraagt veel meer dan alleen het acteren zelf."

De Nederlandse muziekproducent Job Maarse werkte met Blanchett op de set van de film. Hij was aanwezig bij de opnames met de Dresdner Philharmonie om ervoor te zorgen dat deze "geluidstechnisch gezien perfect klonken", vertelt hij in Het Parool. De producent omschrijft de actrice als een "wereldwonder".

Blanchett werkte tussen de opnames door constant met een dirigeercoach aan het doornemen van de muziek, vertelt Maarse. "Ze moest een deel van Mahlers Vijfde symfonie doen en die is razend moeilijk. Als ze erdoorheen zat, praatte ik haar wat moed in. Ze deed het namelijk fantastisch. Sterker, het klonk allemaal een stuk spannender als zij in plaats van haar coach dirigeerde. Iedereen was onder de indruk van Cates overtuigingskracht."

Het Oscar-succes van Cate Blanchett 1999: Genomineerd voor haar hoofdrol in Elizabeth.

2005: Blanchett wint de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol met haar vertolking van Katharine Hepburn in The Aviator.

2007: Genomineerd voor haar bijrol in Notes on a Scandal.

2008: Blanchett wordt genomineerd voor zowel haar hoofdrol in Elizabeth: The Golden Age als haar bijrol in I'm Not There. Ze gaat met lege handen naar huis.

2014: Blanchett wint de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol in Blue Jasmine.

2016: Genomineerd voor haar hoofdrol in Carol.

2023: Genomineerd voor haar hoofdrol in Tár. De winnaar wordt op 12 maart bekendgemaakt.

'Ze kent iedereen op de set bij naam'

Regisseur Field omschrijft Blanchett als een "bescheiden artiest" en prijst haar houding op de filmset. "Ze houdt rekening met iedereen met wie ze werkt. Ze begrijpt de taken die de rest van de crew uitvoert op de set. Ze kent echt iedereen bij naam en doet moeite om hen te leren kennen. Na een tijdje weet ze van alles over hun families."

De regisseur spreekt van een "collegiale sfeer" op de set als de actrice aan het werk is. "Vanaf dag één komt ze goed voorbereid aan, maakt nergens een probleem van en werkt hard. Wij wisten als crew: we moeten klaar voor haar zijn. Ze heeft de lat hoog gelegd."

Maarse zag hoe perfectionistisch Blanchett te werk ging bij het dirigeren. Een trompetloopje uit de symfonie deed ze wel dertig keer opnieuw. "We hadden er al een hele dag opzitten tot Cate om 23.00 uur vlak voor de opname tegen de orkestleden riep: 'Now, please don't fuck up.' Als een grapje. Ze bleef altijd koel, betrokken en goed gehumeurd. Na afloop had ze voor iedereen champagne meegenomen."

De Oscars worden uitgereikt in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart. De verwachting is dat de strijd om de prijs voor beste actrice zal gaan tussen Blanchett en Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).

