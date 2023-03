Georgina Verbaan neemt rol Kim van Kooten over in serie Maud & Babs

Georgina Verbaan neemt de rol van Kim van Kooten over in de serie Maud & Babs. Van Kooten is niet meer te zien in de tweede reeks van het komische drama, meldt Omroep MAX woensdag.

Verbaan speelt de rol van Juliette, de zus van Maud (Rifka Lodeizen). Loes Luca keert terug in de rol van Babs, de moeder van Juliette en Maud.

Omroep MAX laat aan NU.nl weten dat Van Kooten wegens "productionele beperkingen" niet kan meewerken aan het tweede seizoen. Zowel MAX als de actrice had wel de intentie om mee te werken aan het vervolg.

De serie draait om Maud, die mantelzorger is voor haar dementerende moeder. In het tweede seizoen wil Maud niet dat Babs nog langer alleen woont. Zij besluit daarom een mantelzorgwoning voor haar moeder in haar eigen tuin te plaatsen.