Tom Sizemore ligt in coma na een hersenaneurysma en zal niet meer wakker worden. De 61-jarige Amerikaanse acteur heeft een groot aantal mooie rollen in bekende films op zijn naam staan. Toch was hij de laatste jaren afwezig op het witte doek; hardnekkig drugsgebruik en meerdere schandalen zaten zijn ooit veelbelovende carrière in de weg.

Sizemore wordt in 1961 in de Amerikaanse stad Detroit geboren. Op straat is er veel criminaliteit en op jonge leeftijd begint hij met het gebruik van softdrugs en dealen.

In het acteren vindt Sizemore afleiding. Na de middelbare school kiest hij een theaterstudie en dat gaat hem goed af. "Ik was de ster van mijn klas. Ik nam het onwijs serieus", schrijft hij in zijn memoires By Some Miracle I Made It Out of There (2016).

Sizemore verhuist naar New York en later naar Los Angeles. Hij ziet de grote stad als dé plek om door te breken als acteur. Al snel scoort hij er wat figurantenrolletjes.

In 1989 krijgt Sizemore de kans om mee te spelen in Born on the Fourth of July, een grote oorlogsfilm van regisseur Oliver Stone. De acteur speelt een aan een rolstoel gebonden oorlogsveteraan en is te zien naast Tom Cruise. De film zorgt ervoor dat het gezicht van Sizemore bekend wordt bij het grote publiek - en ook in Hollywood.

Tom Sizemore in Saving Private Ryan. Foto: Getty Images

Hollywood brengt verleidingen met zich mee

De acteur wordt vaak gecast voor ruige rollen in actiefilms en thrillers, zoals criminelen of personages met een onstuimig verleden. Sizemore werkt samen met Martin Scorsese, Steven Spielberg en Quentin Tarantino. Hij is te zien in veelgeprezen titels als True Romance, Natural Born Killers en Heat. Zijn grootste rol speelt hij in Saving Private Ryan: in de bekroonde oorlogsfilm van Spielberg uit 1998 speelt hij een afgematte sergeant.

Sizemore krijgt door zijn bekendheid en talent een plek op de A-list. Maar hij gebruikt ook weer hevig drugs. "Ik ontmoette veel jonge sterren en met een van hen snoof ik voor de eerste keer cocaïne. Ik dacht: wow, heb je hier meer van?", vertelt de ster in 2010 in gesprek met presentator Larry King.

Zijn drugsgebruik en de gevolgen daarvan worden ook opgemerkt door collega Robert De Niro, die Sizemore wil helpen. Hij organiseert een interventie voor de acteur. "Robert zei tegen me: óf je gaat naar de afkickkliniek, óf je gaat naar de gevangenis."

De hulp is goedbedoeld, maar brengt weinig verandering in de situatie. Toch blijft Sizemore gecast worden voor rollen. Het scheelt dat hij veel ruige personages speelt. Ondertussen smokkelt de acteur zelfs drugs als meth naar de filmset, vertelt hij in zijn biografie. "Ik kon anders echt niet functioneren." Hij krijgt veel steun van zijn beste vriend Robert Downey jr., die ook kampte met verslavingsproblemen en Sizemore daarbij kan adviseren.

Met Heidi Fleiss, die Sizemore later aanklaagde voor mishandeling. Foto: Getty Images

Afkicken op tv

De acteur heeft een actief liefdesleven. Hij heeft relaties met bekende actrices als Edie Falco, Elizabeth Hurley en Juliette Lewis. De meeste media-aandacht gaat naar zijn relatie met Heidi Fleiss, die eerder een celstraf uitzat omdat ze een escortbedrijf runde. Ze beschuldigt Sizemore van mishandeling. Hij ontloopt een celstraf na het betalen van een flinke schadevergoeding.

Ook in zijn relatie met The Bold and the Beautiful-actrice Maeve Quinlan speelt huiselijk geweld een grote rol. De actrice zegt na hun breuk dat de mishandeling de reden was voor het eind van hun relatie.

Ik ben niet naar Hollywood gekomen om te drinken of high te worden.

Tom Sizemore

Anders dan veel andere Hollywood-sterren is Sizemore open over zijn drugsgebruik. Hij spreekt erover in talkshows, schrijft een openhartige biografie en maakt er een documentaireserie over. In het programma Celebrity Rehab with Dr. Drew probeert hij voor het oog van de camera's af te kicken. Achteraf zegt Sizemore dat dit niet bepaald lukte. "Ik was zo onder de invloed dat ik me de opnames niet eens kan herinneren."

Zijn drugsgebruik krijgt de overhand en Sizemore is lang niet meer zo aanwezig op het witte doek als voorheen. In 2017 maakt hij een terugkeer in het vervolg op de serie Twin Peaks. Critici en fans zijn enthousiast, maar het succes duurt niet lang.

Opnieuw tot leven gewekte carrière is van korte duur

In 2017 brengt The Hollywood Reporter het verhaal dat Sizemore een elfjarig meisje zou hebben misbruikt op de set van een film uit 2003. De acteur ontkent dit. De rechter laat de zaak later vallen, maar de reden hiervoor wordt niet bekendgemaakt.

Sizemores opnieuw tot leven gewekte carrière is van korte duur: het nieuws brengt een smet op zijn imago. Voor grotere producties wordt hij niet meer gevraagd. Wel speelt hij mee in tientallen films die het witte doek niet halen.