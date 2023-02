Saving Private Ryan-acteur Tom Sizemore (61) zal niet meer uit coma ontwaken

Tom Sizemore, die ruim een week geleden na een hersenaneurysma in het ziekenhuis is opgenomen, zal volgens zijn manager niet meer uit zijn coma ontwaken. De behandelend arts heeft de familie van de 61-jarige Amerikaanse acteur geadviseerd om zijn leven te laten beëindigen.

Sizemores familie is hier maandag van op de hoogte gesteld, heeft het management van de acteur aan Deadline laten weten. Nu denken de familieleden na over de vraag of de comateuze toestand van de acteur beëindigd moet worden. Naar verwachting wordt woensdag een verklaring bekendgemaakt, zegt Sizemores manager.

Sizemore, bekend van films als Saving Private Ryan, Black Hawk Down en Heat, ligt sinds anderhalve week in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij is opgenomen na een hersenaneurysma, een verwijding van een ader in de hersenen.

De acteur kampt al jaren met verslavingen en is meermaals opgepakt voor drugsbezit. Ook is hij beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Maar de rechter heeft deze zaak verworpen, omdat er onvoldoende bewijs was.