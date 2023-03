Moederbedrijf HBO Max klaagt Paramount aan om peperdure South Park-deal

HBO Max betaalde in 2019 ruim een half miljard dollar voor de rechten van South Park, maar heeft daar veel minder voor teruggekregen dan de afspraak was. Daarom klaagt moederbedrijf Warner Bros. Discovery nu Paramount Global aan. Dat blijkt uit rechtbankpapieren die Variety in handen heeft.

In ruil voor een half miljard dollar kreeg HBO Max de volledige catalogus van South Park. Het ging om 23 bestaande seizoenen én de exclusieve rechten voor de drie reeksen die daarop volgden. Over die drie seizoenen is onenigheid ontstaan.

Vanwege de coronacrisis werden er namelijk opeens veel minder afleveringen gemaakt. Seizoen 24 kreeg er slechts twee, seizoen 25 had er zes en seizoen 26 krijgt er naar verluidt ook zes. En dat terwijl er normaal gesproken tien afleveringen per reeks verschijnen.

Volgens Warner Bros. Discovery leveren die nieuwe afleveringen veel meer op, omdat je er abonnees mee kunt trekken. Paramount+ zag dat ook en sloot een nieuwe deal met de makers van South Park. Voor 900 miljoen dollar worden verschillende specials gemaakt. Die langere afleveringen vallen buiten de reguliere seizoenen en dus ook buiten de afspraken met HBO Max.

Volgens HBO Max zijn die specials een trucje geweest om de exclusiviteitsdeal te kunnen omzeilen. Er zou dus sprake zijn van contractbreuk. Paramount is het daar niet mee eens. Het bedrijf stelt daarnaast dat het nog geld krijgt van Warner om South Park te streamen, terwijl de afleveringen al wel online staan.