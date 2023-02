Pinocchio van Guillermo del Toro winnaar van vijf prijzen bij Annie Awards

Pinocchio van regisseur Guillermo del Toro is de grote winnaar van de vijftigste uitreiking van de Annie Awards, de filmprijzen voor het beste werk binnen de animatiewereld. De Netflix-film won zondag in vijf verschillende categorieën, waaronder beste film.

De film van de Mexicaanse regisseur was op voorhand al de grote favoriet. De stop-motionanimatiefilm was maar liefst negen keer genomineerd. Pinocchio wist ook onder meer de nominaties voor beste regie en beste muziek te verzilveren.

In de afgelopen tien jaar won Del Toro zes keer de Oscar voor beste animatiefilm. Dat was onder meer het geval voor de films Soul (2020), Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), Coco (2017) en Zootopia (2016).