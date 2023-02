Franse documentaire wint Gouden Beer in Berlijn, negenjarige krijgt Zilveren Beer

De documentaire Sur l'Adamant heeft zaterdag de belangrijkste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Berlijn. De film van de Franse regisseur Nicolas Philibert won de Gouden Beer, de prijs voor de beste film. Ook werd een Zilveren Beer uitgereikt aan een kind.

De film gaat over een boot in Parijs waar patiënten met psychische problemen worden opgevangen. "Ik heb geprobeerd om het zo discriminerende beeld dat wij vaak hebben van gekke mensen om te draaien", zei Philibert nadat hij de prijs in ontvangst had genomen. "Ook als we ons niet met hen kunnen identificeren, wil ik dat we in staat zijn om op zijn minst te erkennen wat ons verbindt."