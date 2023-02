Warner Bros ontwikkelt meerdere nieuwe Lord of the Rings-films

De Lord of the Rings-filmreeks wordt uitgebreid, belooft filmproducent Warner Bros. donderdag tijdens een presentatie. Fans van de films kunnen de projecten in de komende jaren verwachten.

Wie bij de films als maker betrokken zijn, is nog niet bekend. Wel is Warner Bros. in gesprek met onder anderen regisseur Peter Jackson. Hij maakte de drie veelbekroonde Lord of the Rings-films en de drie The Hobbits-films.

Zij hebben de regisseur op de hoogte gehouden van de plannen en bieden hem de mogelijkheid om mee te denken. "Ik zie ernaar uit om te horen welke ideeën zij hebben om de filmreeks voort te zetten", aldus Jackson. Ook New Line Cinema, de producent van de eerste drie Lord of the Rings-films, werkt mee aan de nieuwe projecten.

"We gaan de unieke wereld van J.R.R. Tolkien (de schrijver van de boeken waarop de films gebaseerd zijn, red.) op een nieuwe en spectaculaire manier naar het grote scherm brengen", laat Warner Bros. weten.