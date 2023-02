Nieuw op Netflix: Deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder andere het derde seizoen van de populaire serie Outer Banks, een vijfde seizoen van Formula 1: Drive to Survive en de documentaire Murdaugh Murders: A Southern Scandal.

Series

Outer Banks (seizoen 3)

In het derde seizoen van Outer Banks zijn de Pogues aangespoeld op een onbewoond eiland. Nadat ze hun kostbare goud hadden verloren, zijn de jongeren hun thuisbasis ontvlucht. Op hun nieuwe plek, Poguelandia, moeten de Pogues een manier vinden om te overleven in hun tijdelijke onderkomen.

Formula 1: Drive to Survive (seizoen 5)

In het vijfde seizoen van de Netflix-documentaire over autosport sluit Max Verstappen weer aan bij de cast. In de serie volgen we dit keer het seizoen van 2022 van de Formule 1. De show is een voorproefje op het nieuwe raceseizoen.

Murdaugh Murders: A Southern Scandal (drieluik)

Het verhaal van de rijke én invloedrijke advocatenfamilie Murdaugh is gebaseerd op ware gebeurtenissen. De familie maakt al tientallen jaren de dienst uit in South Carolina. Aan deze macht komt een einde wanneer zoon Paul een dodelijk ongeluk veroorzaakt. De familie probeert het ongeval in de doofpot te stoppen.

Films

We Have a Ghost (2023)

Voor de horrorcomedy We Have a Ghost kruipt Stranger Things-ster David Harbour in de huid van huisgeest Ernest. Wanneer Kevins familieleden een bovennatuurlijke verschijning in het huis ontdekken, proberen ze er alles aan te doen om achter zijn verleden te komen. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

