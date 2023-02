Prijswinnende serie Succession stopt na het vierde seizoen

Het vierde seizoen van de serie Succession is het laatste, vertelt bedenker Jesse Armstrong in het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker

"Ik heb nooit gedacht dat dit eeuwig kon doorgaan. Het einde spookte altijd al een beetje door mijn hoofd", zegt Armstrong. "Vanaf het tweede seizoen dacht ik al: wordt het volgende seizoen het laatste, of dat daarna? Of wordt het dat daarna?"

Succession gaat over de familie achter het mediabedrijf Waystar Royco. De kinderen van topman Logan Roy strijden om de macht binnen het bedrijf. De hoofdrollen worden gespeeld door Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin en Alan Ruck.

De schrijver sluit niet uit dat er in de toekomst een spin-off komt. "Ik heb het daar ook met sommigen van mijn medewerkers over gehad: misschien is er een ander deel van deze wereld waarnaar we terug kunnen gaan, als er vraag naar is."