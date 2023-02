Guillermo del Toro maakt na Pinocchio opnieuw stop-motionfilm voor Netflix

Guillermo del Toro maakt na Pinocchio opnieuw een stop-motionfilm voor Netflix. De Oscar-genomineerde regisseur gaat het boek The Buried Giant van de Japans-Britse schrijver Kazuo Ishiguro bewerken, maakt de streamingdienst vrijdag bekend.

Del Toro liet eerder deze maand nog weten dat hij plannen had om The Buried Giant te verfilmen. De regisseur zegt in een reactie het project een grote eer en verantwoordelijkheid te vinden. "We starten over twee maanden. Ik film eerst een live-actionversie. Als alles goed gaat, beginnen we over twee jaar met de productie."