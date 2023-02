Ryan Reynolds speelt hoofdrol en schrijft en produceert comedy Boy Band

In Boy Band speelt Ryan Reynolds de hoofdrol, hij schrijft de film en is producent. Boy Band is een comedy en wordt geregisseerd door Shawn Levy.

De 46-jarige acteur, die het personage Deadpool speelt in X-Men Origins: Wolverine, heeft het script geschreven met Jesse Andrews. Die is bekend van de film Me and Earl and the Dying Girl.