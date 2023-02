Academy zet crisisteam in om incidenten tijdens Oscars te voorkomen

De organisatie van de Oscars gaat dit jaar een crisisteam inzetten om incidenten tijdens het prijzengala te voorkomen. Dat zegt directeur Bill Kramer van The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences tegen het tijdschrift Time . Het team moet bijvoorbeeld voorkomen dat een acteur een presentator slaat tijdens het evenement, zoals Will Smith vorig jaar bij Chris Rock deed omdat hij een grap maakte over de vrouw van Smith.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van The Academy dat zo'n team wordt ingezet.

"We hopen dat we ons kunnen voorbereiden op alles wat we momenteel nog niet kunnen voorzien", aldus Kramer. Het team moet ervoor gaan zorgen dat bij een incident de juiste mensen in actie komen, dat er een woordvoerder is en dat er snel een verklaring kan worden uitgebracht.

The Academy erkende eerder deze maand dat het vorig jaar niet goed omging met de situatie rondom de klap die Smith uitdeelde aan presentator Rock. Voorzitter Janet Yang gaf toe dat de organisatie "ontoereikend was" geweest.