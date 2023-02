Mocro Maffia-film over personage Tatta verschijnt eind april

Delen via E-mail

De film Mocro Maffia: Tatta verschijnt op 28 april bij streamingdienst Videoland, meldt RTL donderdag. De film, een spin-off van de serie Mocro Maffia, gaat over het personage Tatta, gespeeld door Robert de Hoog.

Mocro Maffia: Tatta werd in september aangekondigd. Het was nog niet bekend wanneer de film precies zou uitkomen en waar deze over zou gaan.