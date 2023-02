Recensieoverzicht Aftersun: 'Droomdebuut' voor Charlotte Wells

Regisseur Charlotte Wells sleepte met haar film Aftersun, over een ingewikkelde vader-dochterrelatie, afgelopen weekend nog een BAFTA (Britse Oscar) binnen. Ook de acteurs worden geprezen: zo werd de Ierse acteur Paul Mescal (vader Calum) genomineerd voor een Oscar voor Beste Acteur. Én het regent vijfsterrenrecensies voor het drama. NU.nl zet de recensies uit de Nederlandse kranten op een rij.

NRC - vijf sterren

"Met het melancholieke Aftersun maakt Charlotte Wells een droomdebuut. De in alle opzichten meesterlijke film gaat over de gescheiden jonge vader Calum, die medio jaren negentig met zijn elfjarige dochter Sophie vakantie viert in Turkije."

"In het fragment waarmee Aftersun opent, bevriest het beeld waarop Sophies vader, die zijn dansbewegingen demonstreert, achter de vitrage verdwijnt dat hotelkamer van balkon scheidt. Hij ziet eruit als een geestverschijning. (...) Het stilgezette beeld van Calum als geest, als afwezige aanwezige, is cruciaal. Want is hij wel zo vrolijk?"

De Volkskrant - vijf sterren

"Het knapst is de precisie waarmee Wells de aandacht tussen haar hoofdpersonages verdeelt, en hoe ze voor zowel Sophie als Calum niets dan empathie en liefde oproept. Calum beleeft een diepe crisis, die hij zo veel mogelijk probeert te verbergen voor Sophie, en die je als toeschouwer zelf moet uitpluizen."

"Zijn pijn glipt tussen de vakantiebeelden door, of bevindt zich (soms letterlijk) aan hun rand. Hoe hij balanceert op een balkonreling. Hoe hij tegen een duikinstructeur zegt dat hij zich niet kan voorstellen de veertig te halen. Hoe hij zijn spiegelbeeld bespuugt tijdens het tandenpoetsen. De duisternis die Mescal in zulke ogenblikken van ondeelbare eenzaamheid legt, is minstens zo aangrijpend als de jeugdige schwung die hij en Corie samen vinden."

"Misschien krijgt Sophie méér mee van Calums problemen dan hij denkt. Maar ze laat hem met rust, lost het zelf wel op, in haar hoofd."

Algemeen Dagblad - vijf sterren

"Van Sophie (op jonge leeftijd gespeeld door de verbluffend naturelle actrice Frankie Corio) en Calum wordt op een zeker moment een polaroidfoto gemaakt die we nooit helemaal scherp zien worden. Het is een perfecte metafoor voor een film over de ongrijpbaarheid van herinneringen en je verzoenen met het verleden."

"Over elk shot in Aftersun is nagedacht. Toch voelt het nooit aan als een frustrerende puzzel. Meegaan in de melancholie is eigenlijk al voldoende. Kijk er vervolgens niet vreemd van op wanneer tijdens de aftiteling de tranen rijkelijk vloeien."

Trouw - vijf sterren

"Na de fantastische serie Normal People is het opnieuw een glansrol van de Ierse acteur Paul Mescal (27) die terecht is genomineerd voor de Oscar voor de Beste Acteur. In Mescals stem klinkt vaak een kleine aarzeling door, alsof woorden niet zonder gedachten komen."

"In de Turkse hotelkamer filmt Charlotte Wells een stapeltje boeken over tai chi en meditatie. Kleine aanwijzingen voor de verlossing die de vader zoekt. Heel mooi tenslotte zoals Charlotte Wells afgelopen zondag haar BAFTA in ontvangst nam. Ze noemde haar film een elegie, een lofdicht op haar overleden vader."

