Recensieoverzicht Cocaine Bear: Krankzinnig uitgangspunt, doorsnee uitwerking

Elizabeth Banks richt zich na haar succesvolle acteercarrière (The Hunger Games, Pitch Perfect) met Cocaine Bear op het regisseren. De film, waarin een rolletje is weggelegd voor de Nederlandse Hannah Hoekstra, is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een beer die een pak cocaïne opat. In het echt stierf het dier al snel, maar in Cocaine Bear gebeurt dat allerminst. NU.nl zet de recensies uit de Nederlandse kranten op een rij.

NRC - één ster

"Er is een term in de comedywereld die Cocaine Bear perfect beschrijft: 'winking', knipogen. Dat is als een film constant aan de kijker duidelijk wil maken dat het allemaal maar een grapje is. Cocaine Bear knipoogt zo veel dat je denkt dat er wat cocaïne in het oog gedwarreld is."

"De plot even snel: kilo's gesmokkelde coke belanden in het bos. Een beer vindt dat, eet ervan en gaat op strooptocht. Er zijn wat kleurrijke personages om uit elkaar gereten te worden (...). Het zijn te veel personages. Erger nog: allemaal krijgen ze een achtergrondverhaal en een persoonlijke missie, die zelden wordt afgerond. Het helpt niet dat de acteurs álles overacteren."

de Volkskrant - drie sterren

"Een wilde beer die kilo's drugs verorbert klinkt als een goed recept voor een absurde film vol macabere scènes. Zo zou je Cocaine Bear van regisseur Elizabeth Banks in een notendop kunnen omschrijven. Maar naast alle ongelukkige taferelen van mensen die de beer tegenkomen, heeft Banks ook een aardige dosis humor in de film verwerkt - mede dankzij de grote en getalenteerde cast."

"Een werkende moeder (Keri Russell) gaat nietsvermoedend in het bos op zoek naar haar spijbelende dochter, bijgestaan door een geërgerde boswachter (Margo Martindale). Daarnaast trekt het bos hikers aan (waaronder de Nederlandse Hannah Hoekstra), drugsdealers die de cocaïne moeten terugvinden voor hun baas (gespeeld door de onlangs overleden Ray Liotta) en een agent die hen op het spoor is. De digitale techniek waarmee de beer tot leven komt is indrukwekkend, maar het zijn vooral acteurs als Martindale die de show stelen met hun humoristische kwaliteiten (en meer schermtijd hadden verdiend)."

Het Parool - geeft geen sterren

"Het is allemaal uiteraard volstrekt niet bedoeld om serieus te nemen, maar het probleem met Cocaine Bear is dat de film daar veel te hard zijn best op doet. De flauwe humor, de ranzige sterfscènes, de bonte verzameling personages; het komt allemaal geforceerd over. Je voelt bijna het handenwrijven waarmee de makers de grenzen van het betamelijke opzoeken. Of in elk geval denken die op te zoeken."

"Wat opvalt aan dit soort films is dat het uitgangspunt vaak krankzinnig is, maar de uitwerking toch vrij doorsnee is. De ronkende pr-machine rond Cocaine Bear wil je graag doen geloven dat je nog nooit iets hebt gezien als deze film, maar zo uitzinnig is het allemaal niet. De film leunt volledig op die ene vraag waarmee de kijker gelokt wordt: wat gebeurt er als een beer een berg cocaïne snuift? Het antwoord daarop blijkt vooral een herhaling van zetten."

Trouw - één ster

"Cocaine Bear wil heel graag camp (kitsch, red.) zijn. Echt heel graag. Maar in echte camp zit iets oprechts en iets speels en vaak zelfs iets liefdevols. Een campstatus moet groeien."

"Als in de ene scène de spanning wordt opgebouwd, loopt die in de volgende scène weg als de lucht uit een lekke band. Soms ligt het aan de suffe camerahoek die is gekozen, soms aan de slechte dialogen. Ondertussen lijkt de soundtrack de helft van de tijd voor een andere film gemaakt, als je luistert naar wanneer die te horen is en weer wordt weggedraaid."