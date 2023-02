Acteur Tom Sizemore nog steeds in kritieke toestand na hersenaneurysma

Tom Sizemore ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gaat volgens zijn woordvoerder nog "ongeveer hetzelfde" met de 61-jarige Amerikaanse acteur. Hij werd afgelopen weekend opgenomen na een hersenaneurysma, een verwijding van een ader in de hersenen.

Volgens de woordvoerder zal de komende dagen meer bekend worden. Sizemore, bekend van films als Saving Private Ryan, Black Hawk Down en Heat, ligt sinds zaterdag in een ziekenhuis in Los Angeles.

De acteur kampt al jaren met verslavingen en werd meermaals opgepakt voor drugsbezit. Ook werd hij beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarig meisje. De rechter verwierp deze zaak omdat er onvoldoende bewijs was.