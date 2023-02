Viaplay zendt documentaire over start van Formule 1-carrière Nyck de Vries uit

Formule 1-coureur Nyck de Vries is vanaf dinsdag bij streamingdienst Viaplay te volgen in een documentaire over zijn loopbaan. In Nyck de Vries: Durf te Dromen vertelt de Nederlander over zijn weg naar de koningsklasse van de autosport.

"De afgelopen maanden waren een achtbaan van emoties. Het was altijd mijn droom om de Formule 1 te halen en die droom is nu uitgekomen. Hier heb ik samen met mijn familie mijn hele leven naar toegewerkt", laat De Vries in een verklaring weten.

De coureur maakte in september 2022 in de Grand Prix van Italië zijn debuut in de Formule 1. Hij mocht bij Williams invallen voor de zieke Alexander Albon en eindigde zijn eerste race verdienstelijk als negende.

Dit jaar heeft De Vries voor het eerst een vast stoeltje in de Formule 1. De Nederlander tekende in oktober vorig jaar een contract bij AlphaTauri. De Vries is na Max Verstappen de tweede Nederlander die komend seizoen in de koningsklasse van de autosport rijdt.

'De Formule 1 is een rollercoaster'

In de veertig minuten durende documentaire vertelt de 28-jarige De Vries over zijn weg naar de Formule 1 en hoe hij bij AlphaTauri, het zusterteam van tweevoudig wereldkampioen Verstappen, is terechtgekomen. Ook laat de Fries zien hoe hij zich op het komende seizoen voorbereidt.

"Aankomend jaar blijven we verhalen delen tijdens de Grand Prix-weekenden en in speciale programma's. De Formule 1 is namelijk een rollercoaster en staat nooit stil. Ik kijk dan ook uit naar het seizoen en kan niet wachten tot de lichten uitgaan."