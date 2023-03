Het vervolg op Black Adam met Dwayne Johnson is van de baan, Wonder Woman 3 staat op losse schroeven en Henry Cavill keert niet terug in de rol van Superman, ondanks grote populariteit bij de fans. Wat is er toch aan de hand in het DC-universum?

Bij DC Studios, dat bekende karakters als Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman en Harley Quinn creëerde, gebeurt momenteel een hoop.

In oktober werd bekendgemaakt dat filmmaker James Gunn (The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy) en producent Peter Safran (Aquaman en Shazam) de leiding in handen hebben gekregen bij DC. Gunn richt zich op de creatieve kant van het bedrijf, terwijl Safran zich bezighoudt met de productie en zakelijke kant.

De twee filmmakers hebben vrijwel meteen na hun aantreden de banden met verschillende regisseurs en acteurs verbroken en (lopende) projecten beëindigd. Zo krijgt de film Black Adam geen vervolg. Acteur Henry Cavill keert niet terug als Superman, Wonder Woman 3 komt in ieder geval de komende drie jaar niet en de kans op nog een derde Aquaman-film is heel klein.

Dat is allemaal onderdeel van een plan om een volledig nieuw DC Universe te creëren. Over acht tot tien jaar moet er een ​duurzamere, meer gefocuste en beter georganiseerde franchise zijn. De komende tijd zal steeds meer bekend worden over de plannen.

Regisseur James Gunn en producent Peter Safran staan sinds oktober aan het roer bij DC Studios. Foto: AP

Annuleren van Batgirl was zeldzame gebeurtenis in Hollywood

Het rommelt al een tijdje bij Warner Bros., het bedrijf waar DC Studios onder valt. Vlak voor het aantreden van Gunn en Safran vond een vrij zeldzame gebeurtenis in Hollywood plaats: de film Batgirl, die al klaarlag en 90 miljoen dollar (zo'n 85 miljoen euro) kostte, werd geannuleerd.

De makers, Adil El Arbi en Bilall Fallah, lieten aan NU.nl weten dat ze daardoor "een klein trauma" hebben opgelopen. "Het was een geldkwestie. Batgirl had meer financiële investeringen nodig om genoeg geld op te leveren. Of de film moest worden afgeschreven, zodat een aanzienlijk bedrag kon worden teruggevraagd. Warner Bros. koos voor dat laatste."

Toch is zo'n besluit niet heel schokkend, zegt media- en cultuurwetenschapper Dan Hassler-Forest tegen NU.nl. "Het is een koerswijziging. Wat niet in het plan past, wordt afgeschreven. Je moet het zien als de reorganisatie van een bedrijf. Het is vervelend voor de makers, maar het levert het bedrijf op de lange termijn geen schade op."

Het grote verschil met concurrent Marvel Studios, van superhelden Spider-Man, Hulk en Captain America, is dat leidinggevende Kevin Feige daar al sinds 2007 aan het roer staat. Dat stabiele leiderschap ontbreekt dus nog bij DC. Maar er is veel vertrouwen in de plannen van Gunn en Safran.

Fans hadden in eerste instantie wel wat zorgen over de radicale plannen van het duo. Nu er steeds meer duidelijk wordt over hun visie, lijkt die angst ruimte te maken voor enthousiasme. In het nieuwe DC Universe draait het vooral om het vertellen van goede verhalen. En dat is precies wat de fans willen. Dat Gunn de nodige ervaring heeft, zorgt voor vertrouwen bij de achterban.

De opname van Batgirl, de film die nooit het daglicht zal zien. Foto: Brunopress

DC-acteurs Miller en Levi liggen onder vuur, maar zijn niet uit beeld

Maar DC kampt met meerdere uitdagingen. Zo werd Ezra Miller, die de hoofdrol speelt in The Flash, vorige maand veroordeeld tot een boete en een jaar voorwaardelijke celstraf vanwege woninginbraak. Daarnaast wordt Miller beschuldigd van intimidatie, gewelddadig gedrag en grooming (met kwade bedoeling contact leggen met een minderjarige).

Shazam!-ster Zachary Levi veroorzaakte vorige maand opschudding op sociale media. Hij sprak zich op Twitter uit tegen coronavaccinproducent Pfizer. Critici beschuldigen de acteur ervan de antivaxbeweging te promoten. Ook wordt hij in verband gebracht met verschillende verspreiders van complottheorieën.

Het gedrag van de acteurs lijkt een toekomstige samenwerking met DC vooralsnog niet in de weg te staan. Gunn zelf werd in 2018 ontslagen door Disney vanwege een aantal oude tweets waarin hij grapte over onder meer pedofilie en de Holocaust. Een klein jaar later werd hij - na publieke excuses - teruggehaald, zodat hij toch Guardians of the Galaxy 3 kon regisseren.

De in opspraak gekomen acteur Ezra Miller in de rol van superheld The Flash. Foto: AP

'Voet aan de grond krijgen in China is niet makkelijk'

Een andere grote uitdaging - niet alleen voor DC, maar voor alle filmstudio's - is voet aan de grond krijgen in China. "China is de grootste buitenlandse markt voor Hollywoodproducties, maar het is niet makkelijk om daar zaken mee te doen", zegt Hassler-Forest. "Een deel van het publiek ziet graag meer diversiteit in superheldenfilms. Maar een film met bijvoorbeeld een homoseksueel karakter, zoals in de Disney-film Lightyear, wordt in China als te progressief gezien en daarom verboden."

Daarnaast zijn er voor China andere redenen om Hollywoodfilms te boycotten, zoals de verslechterde verhoudingen met de Verenigde Staten en het doel ruimte te bieden aan films van eigen bodem. Ter illustratie: in 2021 werden 26 Amerikaanse films vertoond in Chinese bioscopen, in 2020 waren dat er nog 30 en een jaar eerder zelfs 45.