Aanklacht tegen Alec Baldwin aangepast vanwege nieuwe wapenwet

De openbaar aanklager in de zaak tegen Alec Baldwin in New Mexico heeft de aanklacht wegens dood door schuld aangepast. Die beslissing is genomen nadat advocaten van de acteur bezwaar hadden gemaakt. De wapenwet waarop de aanklager zich baseerde, zou nog niet hebben bestaan ten tijde van de dodelijke schietpartij op de set van de film Rust in 2021.

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times kan Baldwin nu een gevangenisstraf van maximaal achttien maanden krijgen, in plaats van vijf jaar.

Een woordvoerder van de openbaar aanklager laat weten "verdere afleidingen" van de zaak te willen voorkomen. Het Openbaar Ministerie wil dat er "gerechtigheid" komt en wil niet zorgen voor extra "declarabele uren voor advocaten uit de grote stad". Ook voor wapensmid Hannah Gutierrez-Reed is de aanklacht aangepast.