Nick Frost en Alicia Silverstone te zien in nieuwe film van New Kids-makers

Internationale filmsterren Nick Frost, Alicia Silverstone en Kevin Connolly spelen de hoofdrollen in Krazy House, de nieuwe film van de makers van New Kids. De opnames van de eerste Engelstalige comedy van regisseurs Steffen Haars en Flip van der Kuil zijn half januari van start gegaan.

De Britse acteur Frost, bekend van hits als Shaun of the Dead en Hot Fuzz, speelt de mannelijke hoofdrol. Silverstone, die doorbrak met haar rollen in de film Clueless en diverse clips van Aerosmith, speelt zijn vrouw. Connolly, bekend als de neurotische manager Eric Murphy in de HBO-hit Entourage, speelt de rol van Jezus.

Het is nog niet bekend wanneer Krazy House in de bioscoop te zien is. Steffen & Flip maakten eerder de hitserie New Kids en de film Bro's Before Ho's. De twee New Kids-films uit 2010 en 2011 behoren tot de grootste Nederlandse bioscoopsuccessen van het afgelopen decennium. Het wordt de eerste film in zeven jaar tijd voor het tweetal.