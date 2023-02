Golden Globe-winnares Stella Stevens (84) overleden

De Amerikaanse actrice Stella Stevens is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. Stevens leed aan de ziekte van Alzheimer en overleed na een lang ziekbed.

De actrice brak in de jaren zestig door met rollen in diverse films. Zo speelde ze naast Elvis Presley in Girls! Girls! Girls! en met Dean Martin in How to Save a Marriage. Ook was ze te zien in The Nutty Professor en The Poseidon Adventure.