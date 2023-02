Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week: de realityserie Perfect Match, kostuumdrama La legge di Lidia Poët en de klassieker Jurassic Park.

Series

Perfect Match (seizoen 1)

In Perfect Match komen alle realitysterren uit vorige datingshows (zoals Too Hot to Handle en Love is Blind) bij elkaar om het samen nog eens te proberen in de liefde. De sterren worden op een tropisch eiland gezet om hun perfecte match te vinden.

La legge di Lidia Poët (seizoen 1)

In La legge di Lidia Poët (in het Engels The Law According to Lidia Poet) vecht een jonge vrouw uit de negentiende eeuw om haar plek in de maatschappij als advocaat. Dat is lastig, want in die periode mochten alleen mannen werken in de advocatuur. Maar dat accepteert Lidia Poet niet zomaar.

Full Swing (seizoen 1)

Het duurt niet lang meer voordat Max Verstappen weer te zien is in een nieuw seizoen van Drive to Survive. Tot die tijd zien we in Full Swing de makers van F1: Drive to Survive op zoek gaan naar de verhalen achter de sport golf. De camera's volgen topgolfers in een druk competitieseizoen.

Films

Jurassic Park (1993)

Deze klassieker van Steven Spielberg gaat over het dinosauruspark Jurassic Park. In deze actiefilm slagen wetenschappers er in om dinosauriërs te klonen en te laten zien aan het grote publiek. In het themapark kunnen bezoekers de dino's aanschouwen, maar dat gaat niet lang goed.

Ted (2012)

John Bennett (Mark Wahlberg) heeft zijn knuffelbeer Ted tot leven gewekt en jaren later zijn ze nog steeds beste vrienden. Als John klaar is om zijn onverantwoordelijke leven achter te laten en een rustige toekomst op te bouwen, staat Ted dat met zijn jeugdige blik op het leven in de weg. Kunnen de twee er samen uitkomen?

Scent of a Woman (1992)

Wanneer student Charlie Simms (Chris O'Donnell) een nieuwe baan zoekt en aangenomen wordt door oud-kolonel Frank Slade (Al Pacino), moet Charlie even schakelen. Frank is namelijk blind en enorm sarcastisch. De twee beleven samen uiteenlopende avonturen in New York en leren veel van elkaar.

