Acteur Bruce Willis (67) heeft een vorm van dementie

Bruce Willis heeft een meer "specifieke diagnose" gekregen over zijn hersenaandoening. Bij de 67-jarige acteur is recent frontotemporale dementie (FTD) vastgesteld, zo heeft zijn familie aan Amerikaanse media bekendgemaakt. Vorig jaar werd duidelijk dat hij afasie had en daardoor niet meer kon acteren

"Helaas zijn communicatieproblemen slechts één symptoom van de ziekte waarmee Bruce wordt geconfronteerd. Hoewel dit pijnlijk is, is het een opluchting om eindelijk een duidelijke diagnose te hebben", meldt zijn familie. FTD is volgens hen een "wrede ziekte waar velen van ons nog nooit van hebben gehoord en die iedereen kan treffen".

Er zijn geen behandelingen voor FTD, maar de familie van Willis hoopt dat daar in de toekomst verandering in komt. De beroemde acteur had daar graag een rol in willen spelen door de media op te zoeken en het bewustzijn te vergroten. Dat gaat vanwege zijn conditie echter niet.

FTD komt vaak al op relatief jonge leeftijd voor. Volgens Alzheimer Nederland zorgt de ziekte voor heftige veranderingen in gedrag, taalvaardigheid en motoriek. Geheugenproblemen komen vaak pas in een later stadium.

"We zijn ontroerd door de liefde die jullie allemaal hebben gedeeld voor onze dierbare echtgenoot, vader en vriend in deze moeilijke tijd", zo besluit de familie in de verklaring die is ondertekend door Willis' vrouw Emma, zijn ex-vrouw Demi Moore en zijn vijf kinderen. "Jullie voortdurende medeleven, begrip en respect zorgen ervoor dat we Bruce kunnen helpen een zo goed mogelijk leven te leiden."