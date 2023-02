Grey's Anatomy gaat vanaf volgende week door zonder titelpersonage: na bijna twintig jaar vertrekt hoofdrolspeelster Ellen Pompeo (Meredith Grey) uit de bekende ziekenhuisserie. Grey's heeft de afgelopen jaren al flink wat castleden zien verdwijnen en daarmee kijkcijfers moeten inleveren. De vraag is of het resterende publiek blijft hangen nu Meredith Grey (voorgoed?) afscheid neemt.

"Grey's Anatomy kan het prima af zonder mij", zegt Ellen Pompeo (53). Na achttien jaar wuift de actrice haar personage Meredith Grey vaarwel. Ze verdwijnt niet helemaal: ze blijft te horen als voice-over van de serie. En achter de schermen gaat de Amerikaanse door als uitvoerend producent.

Maar Meredith zelf zal niet meer in het Grey Sloan Hospital rondlopen. Of nou ja: een gastrol wordt door Pompeo niet uitgesloten. "Ik kom zeker af en toe terug voor een bezoekje", vertelt de actrice in november 2022 op Instagram.

In maart 2005 gaat de ziekenhuisserie van bedenker Shonda Rhimes in première op de Amerikaanse zender ABC. Ruim zestien miljoen Amerikanen zien hoe arts in opleiding Meredith Grey verliefd wordt op 'McDreamy' (Derek Sheperd) en samen met haar collega's lange dagen maakt in het ziekenhuis.

De kijkcijfers stijgen met het seizoen, tot 2010. Dan verlaat het populaire personage Izzie (Katherine Heigl) de serie. Vanaf dat moment dalen de cijfers elk jaar (met een kleine opleving in 2019).

Ellen Pompeo als Meredith Grey. Foto: ABC

The Office niet meer hetzelfde zonder Carell

Het gebeurt vaker dat de kijkcijfers van populaire series inzakken zodra een hoofdrolspeler verdwijnt. Een bekend voorbeeld is The Office. Als ster Steve Carell na zeven seizoenen de serie verlaat vanwege meerdere filmklussen, reageren de kijkers teleurgesteld. Dat is te merken aan de negatieve recensies, maar ook aan de cijfers.

8,4 miljoen mensen zien Carells laatste aflevering, maar voor de eerste zonder de bekende acteur zetten slechts 6,7 miljoen mensen de televisie aan. De daling houdt aan en na negen seizoenen (dus twee zonder Carell) wordt de stekker definitief uit de sitcom getrokken.

Toch hoeft het vertrek van een grote ster niet te betekenen dat de kijkcijfers meteen bergafwaarts gaan. Als Charlie Sheen in 2011 wordt ontslagen uit Two and a Half Men, zit de sitcom ineens zonder ster. Ashton Kutcher wordt gevraagd om Sheen te vervangen.

Het blijkt een goede zet: de cijfers stijgen van gemiddeld 12,7 miljoen per aflevering naar 14,6 miljoen. Waarschijnlijk zijn veel mensen nieuwsgierig hoe de serie er zonder Sheen uitziet. Maar het tweede seizoen met Kutcher levert alweer op kijkers in.

Zonder Spacey geen House of Cards

Soms vertrekt één ster, in andere gevallen loopt zelfs een heel deel van de cast weg. Het gebeurt bij de sprookjesserie Once Upon a Time. In 2016 besluiten meerdere hoofdrolspelers tegelijkertijd de serie vaarwel te zeggen. Een pittige klus voor de scriptschrijvers, die het verhaal van de populaire show moeten omgooien.

Het verhaal speelt zich ineens tien jaar in de toekomst af en dat vinden de kijkers maar niks. Waar het zesde seizoen gemiddeld ruim 4 miljoen kijkers trekt, slinken de kijkcijfers in de zevende reeks tot 3,4 miljoen. Het zijn er te weinig om Once Upon a Time een achtste seizoen te geven.

In dit rijtje kan House of Cards uiteraard niet ontbreken. Kevin Spacey wordt in 2017 beschuldigd van seksueel wangedrag en mag van producent Netflix niet meespelen in het laatste seizoen van de politieke dramaserie.

Robin Wright (in de serie de echtgenote van Spaceys personage Frank Underwood) neemt de hoofdrol over. Netflix deelt geen kijkcijfers, dus daaraan is niet af te meten of Wrights seizoen beter of slechter wordt bekeken dan de vijf reeksen met Spacey. Maar de recensies liegen er niet om. "Het is een web zonder spin in het midden", schrijft The Guardian.

Het is nog even afwachten of Grey's zonder 'spin' Meredith ook naar het einde aan het toewerken is. Hoewel de kijkcijfers de laatste jaren dus kelderen, blijft een grote groep de serie trouw. Vooral in de belangrijke doelgroep 18 tot 49 jaar scoort de show goed, en dus blijven adverteerders ook geïnteresseerd. Maar veel fans hebben al laten weten dat ze Grey's zonder Meredith niet zien zitten.