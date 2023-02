Animatiereeks How to Train Your Dragon krijgt een liveactionfilm

Er komt een liveactionfilm met echte acteurs van de succesvolle animatiereeks How to Train Your Dragon (Hoe tem je een draak), meldt onder meer The Hollywood Reporter

Tot nu toe zijn er drie animatiefilms van How to Train Your Dragon gemaakt, waarvan de eerste in 2010 verscheen. Alle drie de films kregen Oscar-nominaties in de categorie Beste animatiefilm.

In de films wordt de relatie tussen de jonge Viking Hiccup en zijn draak Toothless uitgelicht. Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige boeken van Cressida Cowell. Toothless raakt in de verhalen gewond, maar Hiccup helpt hem er weer bovenop. Samen maken ze vervolgens meerdere dingen mee, zoals het verlies van een ouder.

Dean DeBlois, die ook verantwoordelijk was voor de eerste drie delen, schrijft en regisseert de film. Hij wordt daarbij geholpen door theaterproducent Marc Platt, die ook werkte aan Legally Blonde en La La Land.