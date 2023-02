Barry Keoghan speelt hoofdrol in nieuwe film over revolverheld Billy the Kid

Barry Keoghan gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe film over de legendarische revolverheld Billy the Kid, meldt entertainmentwebsite Deadline . Het wordt een droom die in vervulling gaat voor de Ierse acteur, die onlangs ook genomineerd werd voor een Oscar voor zijn rol in The Banshees of Inisherin.

"We hebben al heel veel versies van Billy the Kid op het witte doek gezien. Ik wilde graag een versie portretteren die het masker van die coole, kalme en beheerste Billy the Kid afbreekt", zegt de acteur. "Ik wilde hem op een bepaalde manier vermenselijken."

De film met regisseur Bart Layton focust zich op de Ierse afkomst van The Kid, die in New York werd geboren uit ouders van Ierse afkomst. De latere scherpschutter werd wees op zijn vijftiende en werd op achttienjarige leeftijd al gezocht voor moord.

Keoghan verloor zelf zijn moeder op zijn twaalfde en groeide op in een weeshuis. Hij kan zich daarom goed inleven in het leven van Henry McCarty, zoals Billy the Kid bij zijn geboorte werd genoemd.