Dramaserie in de maak over Americanfootballicoon John Madden

Er komt een dramaserie over het leven van John Madden, een van de bekendste Americanfootballcoaches ooit. Oud-speler Tom Brady, die onlangs zijn pensioen aankondigde, werkt mee als producent. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite Deadline woensdag.

De serie All Madden gaat over het leven en de carrière van een van de succesvolste coaches in de Americanfootballcompetitie NFL. Na zijn trainerscarrière werd Madden bekend als commentator en tv-persoonlijkheid. Het bekende Americanfootballvideospel Madden is naar hem vernoemd.

De nieuwe serie wordt geregisseerd door Gavin O'Connor. Hij heeft meer ervaring met sportdrama's. Zo maakte hij eerder Warrior, over twee MMA-vechters. Daarnaast regisseerde hij de ijshockeyfilm Miracle en maakte hij met Ben Affleck The Way Back, over een aan drank verslaafde basketbalcoach.

De makers van All Madden hebben hun serie nog niet verkocht aan een televisiezender of streamingdienst. Dat gebeurt pas zodra het script af is en er een hoofdrolspeler is gevonden.

Betrokkenheid van Tom Brady

Madden overleed in 2021 op 85-jarige leeftijd. Met name de betrokkenheid van Brady was belangrijk voor de familie om akkoord te gaan met de serie. "Als pa er nog zou zijn geweest en hij een paar gasten zocht die zijn verhaal zouden vertellen, zou hij dolenthousiast zijn geweest om te horen dat Tom Brady dan de leiding zou hebben", laat Maddens zoon Mike weten.