Alec Baldwin gaat ondanks rechtszaken verder met de opnames van Rust

Alec Baldwin keert terug als acteur en producer bij de film Rust, waar een dodelijk schietincident plaatsvond waarvoor Baldwin is aangeklaagd. De productie werd na het incident in 2021 stopgezet, maar wordt in de lente weer opgepakt volgens E! News