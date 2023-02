Bridgerton-spin-off gaat terug in tijd en vertelt over liefdesleven koningin Charlotte

Koningin Charlotte, de brutale en bemoeizuchtige royal in de populaire Netflix-serie Bridgerton, krijgt haar eigen spin-off. Het verhaal gaat over haar liefdesleven en gaat op 4 mei in première op Netflix.

Er komen zes afleveringen van Queen Charlotte: A Bridgerton story en de serie speelt zich af in Regency London.

Shonda Rhimes, de uitvoerend producent voor zowel de originele serie als de nieuwe spin-off, vertelde haar fans dinsdag dat ze het heerlijk vindt om te laten zien hoe de Bridgerton-wereld die de fans kennen, is ontstaan. "Je krijgt verhalen uit het verleden te zien die je leren over de verhalen van de toekomst."

Actrice Golda Rosheuvel speelt in de spin-off opnieuw de volwassen versie van koningin Charlotte, terwijl haar jongere versie wordt gespeeld door India Amarteifio, die bekend is van onder meer Sex Education, Line of Duty en Doctor Who. Ook Ruth Gemmell, die Lady Violet speelt, en Adjoa Andoh (als Lady Agatha Danbury) keren terug.

Naast de spin-off is er ook een derde seizoen van Bridgerton op komst. Hierin wordt de liefdesrelatie tussen Colin Bridgerton (Luke Newton) en Penelope Featherington (Nicola Coughlan) gevolgd. De lancering staat gepland voor eind dit jaar.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.