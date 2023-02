Chariots of Fire-regisseur Hugh Hudson op 86-jarige leeftijd overleden

De Britse regisseur Hugh Hudson is op 86-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Londen, melden Britse en Amerikaanse media vrijdag. De filmmaker, onder meer bekend van zijn Oscar-winnende Chariots of Fire, stierf na een kort ziekbed.

Hudson won in zijn carrière onder meer een Oscar en een BAFTA voor beste regisseur met Chariots of Fire, zijn bekendste werk.

Met zijn film Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes werd hij onder meer genomineerd voor een Cesar en een Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië.

Vorig jaar overleed de Griekse componist Vangelis op 79-jarige leeftijd. Hij schreef de muziek voor Chariots of Fire.