Recensieoverzicht A Man Called Otto: Opzichtige educatieve waarde'

A Man Called Otto is regisseur Marc Forsters versie van het oorspronkelijk Zweedse verhaal, Een man die Ove heet. Hoofdrolspeler Tom Hanks voegt zich met zijn vertolking van de norse Otto bij het rijtje 'brompotten van Hollywood'. Daarbij gaat er wel wat nuance verloren. NU.nl zet de recensies uit de Nederlandse kranten op een rij.

"Forster verplaatst het verhaal van de Zweedse buitenwijken naar de Amerikaanse suburbs. (...) Otto's excentriciteiten worden stuk voor stuk verklaard door de verschillende traumatische ervaringen rondom zijn recentelijk overleden vrouw. Dat is jammer. Want waarom mag Otto niet gewoon een knorrepot blijven?"

"Oude brompotten zijn geliefd onder Hollywoodacteurs op leeftijd. (...) Ook Jack Nicholson, Robert De Niro en vooral Clint Eastwood scheppen er op hun oude dag zichtbaar genoegen in om mopperende mannen te spelen, barstend van de vooroordelen. Tom Hanks voegt zich nu in dit rijtje als de boze weduwnaar die een hart van goud blijkt te hebben."

"Otto (...) neemt een straatkat in huis die zelfs bij hem op bed mag slapen. En als de transgender krantenjongen aanbelt, omdat hij door zijn vader het huis uit is geschopt, mag hij wel bij Otto overnachten. Zo wordt A Man Called Otto een komedie met een wel erg opzichtige educatieve waarde."

"Met A Man Called Otto (...) viel pas echt het kwartje. Misschien omdat Hanks nu eens geen beminnelijke rol heeft, maar een boze buurman is. Ontroerend is dat zijn zoon Truman zijn jongere zelf speelt in de film. Ze hebben geen scène samen en toch gaat het opeens over wat vaders aan hun zonen overdragen."

"En nu zie je het opeens: zelfs als hij rollen aanneemt die tegen zijn type ingaan, zit er een constante in het spel van Hanks. Ergens in dat rare schemergebied tussen acteur, personage en publiek persona is er altijd oprechte interesse in zijn figuren zichtbaar. (...) Zijn mimiek zoekt al net zoals zijn spelinterpretaties naar echte verwondering over het bestaan."