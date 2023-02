Nieuw op Netflix: Deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder andere de romantische comedy Your Place or Mine, de actiefilm Bullet Train en het eerste deel van het vierde seizoen van You.

Series

You (seizoen 4, deel 1)

In het vierde seizoen van You heeft seriemoordenaar Joe (Penn Badgley) een nieuw leven opgebouwd als hoogleraar in Londen. Niemand kent zijn gewelddadige verleden, totdat er een moord wordt gepleegd en de dader contact opneemt met Joe. Deze keer wordt Joe zelf het doelwit.

Love Is Blind: After the Altar (seizoen 3)

De deelnemers hebben zich voor het derde seizoen van Love Is Blind opengesteld voor de liefde. Na de reüniespecial is het tijd voor een grotere terugblik op alle liefdesverhalen uit seizoen 3 in After the Altar. In de afleveringen geven de castleden een update over hun leven en hun liefde.

Films

Bullet Train (2022)

Huurmoordenaar Ladybug (Brad Pitt) is in Japan om een koffer vol geld op te halen. Wanneer hij aan boord stapt van de bullet train (hogesnelheidstrein), blijken er meer huurmoordenaars achter de koffer aan te zitten. Ladybug moet alles op alles zetten om in leven te blijven en de koffer in handen te houden.

Your Place or Mine (2023)

Debbie (Reese Witherspoon) woont in Los Angeles en Peter (Ashton Kutcher) in New York, maar ondanks de afstand zijn de twee al twintig jaar lang beste vrienden. Wanneer de alleenstaande moeder Debbie het zwaar heeft, stelt Peter voor om van huis te wisselen. Hij zorgt voor haar zoontje en zij kan een week tot rust komen. Tijdens deze huizenwissel leren ze een stuk meer over elkaar.

Bill Russell: Legend (2023)

Zowel binnen als buiten het veld zorgde basketbalspeler Bill Russell voor grote veranderingen. Als mensenrechtenactivist streed hij voor gelijkheid en als meest bekroonde NBA-kampioen heeft hij veel impact gehad op de basketbalwereld. In deze documentaire wordt het leven van Bill Russell uiteengezet.