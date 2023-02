Gijs en Reinout Scholten van Aschat spelen vader en zoon in nieuwe film

Delen via E-mail

Gijs Scholten van Aschat en zijn zoon Reinout spelen binnenkort samen in de Nederlandse speelfilm Alpha. Distributeur September Film maakt vrijdag bekend dat ze in deze film voor het eerst een vader en zoon spelen.

Alpha gaat over een jonge snowboardleraar die met zijn vader het hooggebergte van de Alpen ingaat. Daar raken ze verwikkeld in een strijd met de natuur en met elkaar. De film is geschreven en geregisseerd door Jan-Willem van Ewijk, die eerder Atlantic heeft gemaakt.