Recensieoverzicht Magic Mike's Last Dance: 'Een domme, grappige, sexy ervaring'

Regisseur Steven Soderbergh besloot in Magic Mike's Last Dance weinig naakt te laten zien om zijn film mysterieus en sexy te houden, vertelt hij aan Rolling Stone . In het derde deel van de succesvolle reeks over mannelijke strippers danst overigens niet alleen hoofdrolspeler Channing Tatum de sterren van de hemel. Ook Salma Hayek haar verleidelijke pasjes zien. NU.nl zet de recensies uit de Nederlandse kranten op een rij.

De Volkskrant - drie sterren

"Magic Mike (2012) en opvolger Magic Mike XXL (2015) waren in het vorige decennium filmhits van formaat. Ze introduceerden het idee dat mannen in films wel degelijk kunnen fungeren als schaamteloos lustobject"



"Maar Magic Mike's Last Dance verlaat het uitgangspunt van de vorige films zo nadrukkelijk, dat de film zich beter laat opschrijven als epiloog dan als slotdeel van een trilogie."

"De setting mag dan wat braver en bedeesder zijn dan die in de vorige twee films, de poging om via een stripgezelschap iets te zeggen over de wisselwerking tussen hoge en lage cultuur is prijzenswaardig. En ach, de stripscènes doen wederom hun werk - en zijn zonder hun opwinding te verliezen zelfs keurig aangepast op het nieuwe decennium. Dat het vragen van consent óók in dans buitengewoon geil kan zijn, is hier een van de lesjes waarmee het publiek naar huis wordt gestuurd."

NRC - vier sterren

"Magic Mike's Last Dance voltooit een evolutie. Deel 1 was een zweterig stripepos, maar wel met een enigszins serieus plot."

"Magic Mike XXL focuste minder op de 'echte' thema's en meer op het uitdiepen van personages, zoals 'Big Dick Ritchie' en de lol van het strippen. En met Magic Mike's Last Dance (vermoedelijk het laatste deel) verlaat de serie alle pretentie van diepgang."

"Het plot is potsierlijk. Voormalig stripper Mike Lane werd geruïneerd door corona. Hij staat achter de bar in Florida. Maar omdat Channing Tatums personage geen vijf seconden stil kan staan zonder dat vrouwen bezwijken, smeekt socialite Maxandra (Salma Hayek) hem om een lapdance. Na een choreografie die de grens tussen seks en dans terugbrengt tot de dikte van een panty, mag Mike met Maxandra naar Londen. Mike moet een stripversie maken van een klassiek toneelstuk in een prestigieus theater."

"Het gekke is: het werkt. De film is extravagant en onlogisch én de makers weten het. Magic Mike: The Last Dance neemt zichzelf verfrissend onserieus. Magic Mike XXL werkte niet, omdat hij niet kon kiezen tussen belachelijk en serieus. The Last Dance kiest wél. Het resultaat is geen goede film. Maar hij slaagt in wat ie wil zijn: een domme, grappige, sexy ervaring waar je met vrienden in de bioscoop de beste avond van je week zal hebben."

Algemeen Dagblad - drie sterren

"Mike laat zich eigenlijk schaamteloos door Max gebruiken en wordt nog verliefd ook, maar misschien is dat met opzet om dit merkwaardige allegaartje te voorzien van een snufje kritiek op het thema gender anno nu. Zo plat als een dubbeltje of slimme satire, de film neemt zichzelf goddank nooit echt serieus."

"En wie voor de erotisch geladen dansscènes komt, zal dankzij een spetterende finale tevreden huiswaarts keren. Eerlijk is eerlijk: droogneuken zag er nog nooit zo aantrekkelijk uit."

Het Parool - geen sterren

"Magic Mike 3 wil zijn publiek graag choqueren, maar is allesbehalve revolutionair. Het derde deel van de reeks is zo losgerukt van de werkelijkheid, dat het een ongeïnspireerd liefdesverhaal serveert alsof het een revolutionaire vertelling over klassenongelijkheid en dans is. Al snel gaat het niet meer om hun machtsverhoudingen, maar over de onwaarschijnlijke liefde tussen twee mensen met een verschillende sociaal-economische achtergrond."