Documentaire over prins Bernhard in februari bij Videoland te zien

Prins Bernhard staat centraal in een nieuwe Videoland-show die Prins Bernhard heet. De royaltydocumentaire zoomt verder in op de vraag wie de man van koningin Juliana nou eigenlijk was. De driedelige serie is vanaf 24 februari te zien bij Videoland.

In Prins Bernhard is nooit eerder vertoond beeldmateriaal uit onder andere de privécollectie van Bernhard te zien.

Historici, journalisten, biografen en vrienden van Bernhard komen in het drieluik aan het woord over het leven van de prins. Onder anderen Maarten van Rossem, Gerard Aalders, Pieter Broertjes en Jan Tromp vertellen over Bernhard.

Joost van Ginkel heeft de documentaire geregisseerd. "Als filmmaker was het een bijzondere uitdaging om gedurende de vele interviews met Bernhard-kenners zijn karakter uit te diepen", zegt hij over het maakproces.