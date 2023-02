Woody en Elsa keren terug: Disney komt met vijfde Toy Story-film en Frozen 3

Delen via E-mail

Disney-liefhebbers kunnen zich verheugen op nieuwe vervolgen in de filmreeksen van Toy Story en Frozen. Dat kondigde topman Bob Iger woensdag aan tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers van Disney.

De Toy Story-reeks bestaat al uit vier films en vorig jaar kwam de spin-off Lightyear uit. Hoewel de spin-off minder succesvol was, brachten Toy Story 3 (2010) en Toy Story 4 (2019) beide meer dan 1 miljard dollar op.

Ook Frozen was een enorm succes voor Disney. Zowel de eerste film uit 2013 als het vervolg uit 2019 bracht meer dan 1 miljard dollar op.

Verder kondigde Iger een deel 2 van Zootopia aan en had hij goed nieuws voor Disneyland-bezoekers. Het pretpark in het Californische Anaheim krijgt een Avatar-attractie, gebaseerd op de gelijknamige films van James Cameron. Het Disney-park in Orlando (Florida) heeft al zo'n attractie.