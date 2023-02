Comedyserie Fawlty Towers krijgt na ruim vier decennia vervolg, mét John Cleese

Delen via E-mail

De bekende Britse comedyserie Fawlty Towers krijgt een vervolg. Hoofdrolspeler en schrijver John Cleese keert daarvoor terug in zijn rol als de onhandige hoteleigenaar Basil Fawlty, meldt vakblad Variety

Camilla Cleese, de dochter van de 83-jarige acteur, speelt in de nieuwe serie de dochter van Fawlty. De hoteleigenaar is recent achter haar bestaan gekomen en samen openen ze een nieuw hotel.

Castle Rock Television produceert de serie. Het is nog niet bekend waar en wanneer de nieuwe serie te zien zal zijn.

Cleese, die de oorspronkelijke serie (1975-1979) schreef en ook in de show Monty Python speelde, is enthousiast over het idee. "De producent snapt het creatieve proces achter Fawlty Towers écht. Camilla en ik kijken er enorm naar uit om van het voorlopige concept een daadwerkelijke serie te maken."