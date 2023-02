Regisseur Anton Corbijn maakt film met Helen Mirren

De Nederlandse filmmaker en fotograaf Anton Corbijn gaat een film maken met de Britse actrice Helen Mirren in de hoofdrol. De film heet Switzerland en gaat over het leven van de auteur van de Tom Ripley-boekenserie, meldt entertainmentwebsite Deadline dinsdag.

Mirren, die in 2006 de Britse koningin Elizabeth speelde in The Queen, kruipt in Switzerland in de huid van schrijfster Patricia Highsmith. Zij heeft zich teruggetrokken voor een rustig bestaan in de Zwitserse Alpen.