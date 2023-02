Jeffrey Wammes en Krista Arriëns te zien in First Dates Valentijn Special

Topsporter Jeffrey Wammes, presentatrice Krista Arriëns en zanger Hans de Booij doen een gooi naar de liefde in de Valentijnsspecial van First Dates. Het BNNVARA-programma First Dates Valentijn Special is op 14 februari te zien op NPO3.

De 35-jarige Wammes gaat in de speciale uitzending op date met Marchiel, de 31-jarige Arriëns ontmoet Frank en de 64-jarige De Booij schuift met Irma aan tafel.

Ook doen de realitysterren Sylvia van Mierlo en Fabiola Volkers mee. Van Mierlo spreekt af met Michiel en Volkers ziet Yoachim.

In het datingprogramma hebben mensen een eerste date in een restaurant en besluiten ze na de afspraak of ze elkaar nog vaker willen zien. Iedere Valentijnsdag staat de datingshow in het teken van bekende Nederlanders.

Eerder deden onder anderen zangeres Imca Marina, theatermaakster Adelheid Roosen, juicevlogger Yvonne Coldeweijer en radio-dj Giel Beelen al eens mee aan de special van het programma.