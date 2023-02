Rufus Sewell speelt prins Andrew in Netflix-film over omstreden interview

Acteur Rufus Sewell kruipt in de huid van prins Andrew voor de Netflix-film Scoop. De film gaat over het interview dat de prins gaf aan BBC Newsnight over zijn banden met Jeffrey Epstein.

Gillian Anderson, bekend van rollen in The X Files en Sex Education, neemt de rol van Emily Maitlis op zich. Maitlis nam in 2019 het interview met prins Andrew af.

In Scoop wordt getoond hoe de BBC erin slaagde prins Andrew voor de camera te krijgen. De film is deels gebaseerd op het boek van voormalig Newsnight-producent Sam McAlister. Daarin worden meerdere details over het gesprek met Andrew onthuld.

McAlister komt zelf ook langs in de film. Zij wordt gespeeld door Billie Piper. Keeley Hawes is te zien als Amanda Thirsk, de voormalige privésecretaris van Andrew. Thirsk was de drijvende kracht achter het interview.