Matthew McConaughey spreekt stem Elvis in voor nieuwe Netflix-animatieserie

De Amerikaanse acteur en Oscarwinnaar Matthew McConaughey gaat de stem van Elvis Presley inspreken in de nieuwe animatieserie Agent Elvis op Netflix. Dat schrijft het Amerikaanse magazine Variety maandag.

Naast het inspreken van de stem is McConaughey ook bij de serie betrokken als een van de producenten. De serie, die is gecreëerd door Priscilla Presley en zanger John Eddie, werd in 2019 al aangekondigd onder de titel Agent King. De redenen voor het uitstel en het aanpassen van de titel zijn niet bekend.

Het draait in de animatieserie om Elvis, die als een soort superheld strijdt tegen slechteriken. "Elvis ruilt zijn jumpsuit in voor een jetpack wanneer hij door de overheid wordt ingezet voor een geheim spionageprogramma om duistere krachten in het land te bestrijden", staat op de website van Netflix.

Voor McConaughey is dit niet de eerste productie waarvoor hij een stem inspreekt. In 2021 vertolkte hij nog de stem van een van de hoofdpersonages in de animatieserie Sing 2.