Iraanse regisseur Jafar Panahi na ruim half jaar vrijgelaten uit gevangenis

De Iraanse regisseur Jafar Panahi is na een gevangenisstraf van ruim een half jaar vrijgelaten uit de Evin-gevangenis in Teheran. Dat nieuws werd gemeld door mensenrechtenorganisatie Center for Human Rights in Iran en later door zijn vrouw gedeeld op sociale media.

De bekroonde filmmaker was eerder deze week in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn gevangenschap. Panahi werd in juli opgepakt, waarna werd besloten dat hij zijn openstaande straf moest uitzitten. Panahi werd in 2010 veroordeeld tot zes jaar celstraf wegens "het maken van propaganda tegen de Islamitische Republiek".

De 62-jarige Panahi won in zijn carrière meerdere prijzen, zoals de Gouden Leeuw op het beroemde filmfestival van Venetië. Die kreeg hij in 2000 voor zijn film The Circle.