Hannah Hoekstra speelt hoofdrol in nieuwe serie van regisseur Klem

Hannah Hoekstra, Benja Bruijning en Minne Koole spelen de hoofdrollen in de nieuwe BNNVARA-serie De Ring. De tiendelige thriller is de nieuwe serie van regisseur Frank Ketelaar, die eerder Overspel en Klem maakte. BNNVARA maakte vrijdag bekend dat de opnames deze week van start zijn gegaan.

De Ring gaat volgens BNNVARA "over een onmogelijke liefde, chantage, MeToo en moord". Meer details zijn niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de serie in het najaar van 2024 wordt uitgezonden.

Ketelaar werkte het afgelopen jaar aan het bioscoopvervolg op de serie Klem, dat drie seizoenen telde. De film, over Nederlanders die in Italië met de maffia te maken krijgen, draait vanaf deze week in de Nederlandse bioscopen. In Klem: The Movie keren hoofdrolspelers Jacob Derwig, Barry Atsma en Georgina Verbaan terug.