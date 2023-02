Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week: het intieme portret Pamela, A Love Story, de documentaireserie Gunther’s Millions en de verfilming van het gelijknamige populaire boek Where the Crawdads Sing.

Series

Gunther's Millions (seizoen 1)

Met 400 miljoen dollar (zo'n 366 miljoen euro) is herdershond Gunther de rijkste hond ter wereld. Dat geld kreeg hij van een gravin, die hem al haar bezittingen heeft nagelaten. De op waarheid gebaseerde documentaireserie Gunther's Millions onderzoekt wat er precies met al dat geld gebeurt.

Freeridge (seizoen 1)

De makers van On My Block zijn terug met een nieuwe comedyserie die zich afspeelt in dezelfde gevaarlijke buurt. In de spin-off Freeridge komt een groep tieners in het bezit van een mysterieuze doos. Ze raken ervan overtuigd dat er vanaf dat moment een vloek op hen rust.

Cunk on Earth (seizoen 1)

In deze Britse 'mockumentary' keert Philomena Cunk (Diane Morgan) na BBC's Cunk on Britain terug om de hele wereld over te reizen. Ze interviewt onderweg een aantal deskundigen. Hoe ver heeft de mensheid het inmiddels geschopt met het leven?

Films

Where the Crawdads Sing (2022)

Het boek van Delia Owens uit 2018 is een bestseller, dus een verfilming van Where the Crawdads Sing kon bijna niet uitblijven. In dit mysterieuze drama, met Daisy Edgar-Jones in de hoofdrol, moet de jonge Kya zich zien te redden in een gevaarlijk moerasgebied. Geruchten over het meisje zorgen ervoor dat Kya steeds meer geïsoleerd raakt van alles en iedereen.

Pamela, A Love Story (2023)

In dit intieme portret van jarennegentigicoon Pamela Anderson vertelt de Baywatch-ster haar eigen verhaal. Pamela, A Love Story volgt het turbulente leven van de filmster. De sekstape, haar imago als sekssymbool en haar onstuimige relatie met Tommy Lee; alles komt voorbij en wordt door Anderson besproken.

True Spirit (2023)

Het waargebeurde verhaal van zeilmeisje Jessica Watson is verfilmd met de Australische actrice Teagan Croft in de hoofdrol. Jessica wil een record vestigen door als jongste persoon de wereld rond te zeilen. Vanwege haar jonge leeftijd denken veel mensen dat het de tiener niet zal lukken, maar ze zet alles op alles om te slagen.