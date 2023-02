Belgische regisseurs El Arbi en Fallah halen film uit selectie Iraans filmfestival

De Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben hun film Rebel officieel teruggetrokken uit de selectie van het Iraanse filmfestival Fajr. Dat laten de filmmakers weten in een verklaring op Instagram . El Arbi en Fallah willen hiermee laten zien dat zij het Iraanse regime niet gedogen.

Rebel, een film over twee broers die vanuit België in de oorlog in Syrië terechtkomen, werd volgens het Belgische regisseursduo in de selectie van het festival opgenomen zonder dat zij daarvan op de hoogte waren.

"De aanwezigheid van onze film op het filmfestival zou zijn alsof wij de worstelingen van het onderdrukte volk in Iran zouden negeren", schrijven zij nu op Instagram. "Wij trekken onze film officieel terug, aangezien dit festival wordt gehouden op een moment waarop de druk van de overheid op het volk en de artiestengemeenschap een hoogtepunt heeft bereikt."

In de verklaring spreken El Arbi en Fallah ook hun steun uit voor de Iraanse regisseur Jafar Panahi, die in juli werd opgepakt in de Iraanse hoofdstad Teheran en nog altijd in de gevangenis zit. Donderdag werd bekend dat Panahi uit protest tegen zijn gevangenschap in hongerstaking is gegaan.