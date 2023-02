Kate Moss wordt in nieuwe film vertolkt door actrice Ellie Bamber

Kate Moss wordt in de nieuwe film Moss & Freud gespeeld door actrice Ellie Bamber. Het model, dat als producent aan het project is verbonden, is volgens The Hollywood Reporter tevreden met die keuze.

De film speelt zich af in 2002 en vertelt over Moss, die op het toppunt van haar roem besluit hoogzwanger en naakt te poseren voor de Britse schilder Lucian Freud. Deze rol wordt gespeeld door acteur Derek Jacobi. Het doek werd uiteindelijk verkocht voor 5 miljoen dollar.

"Omdat dit zo'n persoonlijk verhaal van mij is, is het essentieel dat ik betrokken ben bij alle stappen van dit project", vertelt Moss. "Ik ben erg blij met de casting." Bamber was eerder te zien in de film Nocturnal Animals en de series The Serpent en Willow.