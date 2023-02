Recensieoverzicht The Fabelmans: 'Spielberg dramatiseert zijn jeugd'

Met The Fabelmans richt regisseur Steven Spielberg de camera op zichzelf. De film gaat namelijk over zijn jonge alter ego Sammy Fabelman, die dingen filmt die anderen liever verborgen houden. The Fabelmans sleepte maar liefst zeven Oscar-nominaties in de wacht. NU.nl zet de recensies uit de Nederlandse kranten op een rij.

De Telegraaf - 4 sterren

"Als Sammy Fabelman op zijn achtste voor het eerst een bioscoopfilm ziet, wordt hij bijna omvergeblazen. De ontsporende trein uit Cecil B. DeMille's The greatest show on Earth (1952) bezorgt hem nachtmerries, maar leidt ook tot een levenslange fascinatie. Zeker nadat hij met de 8 millimetercamera van zijn vader (Paul Dano) de bewuste scène probeert te reproduceren en verslingerd raakt aan de magie van film en films maken."

"Eén van de talenten van Steven Spielberg is dat hij universele verhalen persoonlijk weet te maken. Hier blijkt hij net zo bedreven in het tegenovergestelde. Samen met schrijver Tony Kushner (Angels in America) maakte hij van zijn persoonlijke herinneringen een universele vertelling waarin melancholie en hoop hand in hand gaan. Over opgroeien en je stem en bestemming vinden. Over ouders die van hun voetstuk vallen en feilbare mensen worden. Over struikelen en weer opkrabbelen."

Trouw - 4 sterren

"Spielberg is de schepper van talloze Hollywood-klassiekers die in ons collectieve geheugen staan gegrift. Denk aan Jaws, E.T., Schindler's List en de Indiana Jones- en Jurassic Park-avonturen. Intrigerend is het hoe hij in The Fabelmans zijn coming-of-ageverhaal ontvouwt."

"Spielbergs coming-of-agefilm voelt als een goed doordacht vormingsverhaal waarin hij via film allerlei levenslessen opdoet. Zijn vader Burt, een briljante, goedaardige maar ook wat kleurloze ingenieur, fronst zijn wenkbrauwen. Sammy's moeder Mitzi, vertolkt door een prachtige, ontroerende, Oscar-genomineerde Michelle Williams, moedigt haar zoon aan om zijn dromen na te jagen. (...) Wat een aanwinst om de moeder te laten zien als een complex karakter. En zo zien we Spielberg, de regisseur die wereldfaam verwierf met grootscheepse oorlogs- en sciencefictionfilms, ook eens van een andere kant."

de Volkskrant - 4 sterren

"Moeder Mitzi doorgrondt haar kind: iets vastleggen en het vervolgens eindeloos bekijken is voor Sammy een manier om zijn angst te beheersen. En daar is de rode draad in Spielbergs (...) coming-of-agedrama: de macht van de camera. Het amateurfilmen geeft Sammy (Gabriel LaBelle) niet enkel een positie bij het sociale contact met leeftijdsgenootjes - handig als je er niet helemaal bij hoort. Maar het maakt ook dat hij het gefilmde kan ontleden, vervormen of aanscherpen, soms met verstrekkend effect."

"Het genot spat van Sammy's vroege filmavonturen die The Fabelmans doorspekken. Met minimale middelen gedraaide westerns en oorlogsfilms, waarvoor de prille regisseur zichzelf special effects aanleert: een zak meel op een plankje levert een prima ontploffing op en een speldenprik door het celluloid, voor een kogelknal, kan het verschil maken tussen een door het publiek geheel niet of juist intens beleefde scène."

NRC - 4 sterren

"The Fabelmans gaat over losmaken: het moment dat je beseft dat je ouders mensen met gebreken zijn en je de eerste stappen in de volwassen wereld zet, sadder and wiser. Anders dan de grandioze zelfexpressie van Bardo of de nostalgische tijdmachine van Roma zoekt Spielberg daarbij herkenbare, intieme emoties om met de kijker te delen. Hij dramatiseert zijn jeugd, maar dat voelt oprecht, niet klef."

"Spielberg steunt op een sterke cast: Michelle Williams met Peter Pan-kapsel als extraverte en in kinderogen soms tenenkrommende moeder, Seth Rogen als warme, speelse oom Bennie, Paul Dano als wankel vaderfiguur. Twee oudjes stelen de show: Judd Hirsch als grommende oom Boris, David Lynch als sigaren kauwende John Ford. Alleen hun levenslessen maken The Fabelmans al de moeite waard."

