Recensieoverzicht Klem: 'Een even overbodig als aangenaam weerzien'

De koek was na drie seizoenen Klem op volgens regisseur Frank Ketelaar. Een vierde seizoen van de serie met Barry Atsma, Jacob Derwig en Georgina Verbaan zit er dan ook niet meer in. Maar de reeks wordt wel afgesloten met een speelfilm. NU.nl zet de recensies uit de Nederlandse kranten op een rij.

NRC - 3 sterren

"Een nieuw publiek zal Klem: de film niet aanboren, maar voor vaste kijkers vormt deze epiloog een even overbodig als aangenaam weerzien met de geliefde antihelden. Ketelaar (...) speelt in zijn script vaardig met de vooroordelen die aan beide kanten leven: de Italianen vinden Hollanders botte stijfkoppen, het Nederlandse gezelschap ziet in elk mediterrane type meteen een maffioos. Dat de makers de laatste tien minuten erg veel konijnen uit de hoed moeten toveren om alle plotjes af te ronden, is ze vergeven."

de Volkskrant - 3 sterren

"Een speelfilm vereist toch vaak een heel andere spanningsboog en dynamiek dan een serie, en de plot van Klem is zeker niet het sterkste punt. De acteurs zitten nog steeds comfortabel in hun rollen, maar dan helpt het wel als je de serie hebt gezien. En de film zoekt een beetje zwabberend naar toon en stijl, merkwaardig genoeg, iets waar de serie zelf altijd heel trefzeker in was. Er komen zelfs wat van die eeuwige romcomelementen langs, iets waar de Nederlandse cinema langzaam aan onderdoor gaat - over klem zitten gesproken."

Trouw - 3 sterren

"Een strategisch schaakspel tussen de 'kaaskoppen' en een Italiaanse die op het wijngoed aast, waarbij de uitleggerige dialogen meer ruimte krijgen dan de opbouw van spanning. Frank Ketelaar, ook maker van de serie, laat nadrukkelijk worstjes en scherpe messen in beeld komen: oogt bedreigend, maar er wordt weinig mee gedaan. De plaatselijke garagehouder die er maar niet aan toekomt Hugo's auto te repareren? Handig voor de plot, maar het had een dynamischer aandeel in de machtsstrijd mogen krijgen."

"Toch heeft Klem, behalve een fijne groep acteurs die hun eerdere rollen herpakken, iets te bieden: een verlevendiging van onze woordenschat met exotische scheldwoorden. 'Bloembollenlul'. 'Nakketikkers'."

De Telegraaf - 2 sterren

"Waar de serie Klem met z'n kleurrijke personages en vele plotwendingen op televisie lekker weg keek, schiet de door Frank Ketelaar zelf geregisseerde speelfilm Klem: Maniere Olandesi echter tekort. Op het witte doek valt op hoe karikaturaal zijn karakterschetsen hier eigenlijk zijn. Daarnaast ondergraven de opeenstapeling van ridicule acties van zijn hoofdpersonen en de soms vergezochte dialogen de geloofwaardigheid van deze misdaadthriller. Die biedt oude wijn in nieuwe zakken, maar dan wel van een aanzienlijk minder jaar."

AD - 3 sterren

"Dat het weigert spannend te worden, heeft alles te maken met de oorsprong van Klem. Ketelaar gooit de gebeurtenissen uit zijn seriefinale uiteraard niet zomaar in de plomp. Je gelooft daarom geen seconde dat iemands leven daadwerkelijk in gevaar is. Het is een bonus voor de fans. Een smakelijk filmtoetje dat, zodra verorberd, leidt tot een voorspelbare conclusie: de koek was inderdaad al op."

